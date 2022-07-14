Beşiktaş Yönetimi, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini dün satışa çıkardı. Siyah-Beyazlılar saat 10.00'da satışa sunulan 25 bin bilete müthiş bir ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada biletlerin 2 saat içinde tükenme noktasına geldiği belirtildi ve taraftarlara gösterdikleri büyük ilgi nedeniyle teşekkür edildi.

Diğer biletler maç günü

Açıklamada, kombine bilet almak isteyen taraftarlar kalan az sayıdaki kombineyi tükenmeden almaya davet edilip, tüm güçleriyle takıma destek olmaları çağrısında bulunuldu. 42 bin 590 kapasiteli Vodafone Park'ta kombineler ve misafir taraftar tribünleri dışında kalan biletler maç günü satılacak.