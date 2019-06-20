Beşiktaş, yeni sezon için henüz oyuncu ses getiren transfer yapmasa da 14 günde 21 bin 200 kombine satış rakamına ulaştı. Söz konusu rakama localar da dahil. Geçen sezonsa localar dahil toplam 30 bin adet kombine satılmıştı. Yönetim kaynakları geçen sezon is

tenilen başarıya ulaşılamamasına ve yeni sezon için de henüz bir transfer gerçekleştirilememiş olmasına rağmen ulaşılan satışın çok iyi olduğunu belirtti. Yöneticiler, siyah beyazlı taraftarın takımlarına olan bağlılıklarının başarıdan bağımsız olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

HEPSİNİ SATMAYACAK

Değil bir yıldız, genç bir oyuncu dahi almadan 21 bin 200 adet kombine satışına ulaşılmasında yeni teknik direktör Abdullah Avcı’ya olan inancın da etkisi olduğu belirtiliyor. A Milli Takım’a giden Şenol Güneş’in yerine göreve gelen Avcı’nın imza törenindeki heyecanı ve vaat ettiği başarının taraftarın yeni sezona dair umutlarını artırdığı ve bunun da kombine satışlarına olan ilgiyi artırdığı kaydedildi.

41 bin 903 kişi kapasiteli olan Vodafone Park’ın yüzde 5’i deplasman taraftarına ayrılıyor ve bu da 2 bin 100 kişi demek. Siyah beyazlı yönetim, maç günü taleplerini de karşılamak için koltukların tamamını kombine olarak satışa sunmayacak. Buna göre kombine satışı 31 bine ulaştığında durdurma kararı alınacak. Ancak yeni bir yıldız alınmaması halinde bu rakama ulaşılması da biraz zor görünüyor.

Kaynak: Hürriyet