Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet ve kondisyon çalışması uygulandı. İdman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve 5’e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı. İdman maçında oyuncuların kıran kırana mücadeleleri dikkat çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının hırslı görüntülerinden dolayı memnundu.