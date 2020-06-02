Beşiktaş'ta kıran kırana idman

Beşiktaş bugünkü sabah idmanını gerçekleştirdi. Siyah beyazlı futbolcuların antrenmanda kıran kırana mücadelesi gözlerden kaçmadı.

02 Haziran 2020, Salı 13:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kıran kırana idman

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdürdüğü hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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