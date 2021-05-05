Süper Lig’in 40. haftasında cumartesi günü Galatasaray’la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Adem Ljajic salonda çalışırken, Gökhan Töre programı dahilinde takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Georges-Kevin N’Koudou’nun tedavisine devam edildi.

Sergen Yalçın’dan mini şov

Antrenmanda Siyah-Beyazlı futbolcular, ısınma koşuları, açma germe ve çeşitli çalışmalar yaptı. Antrenman maçını kazanan takım, idman sonunda zafer pozu verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, bir ara topla yaptığı estetik hareketlerle futbolculuk günlerinden mini esintiler sundu. Beşiktaş hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.