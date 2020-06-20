Beşiktaş, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Sabah antrenmanı öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen takımın Ganalı hücumcusu Kevin-Prince Boateng, önceki gün başlayan aşil tendonundaki ağrının sürmesi sebebiyle antrenmanda yer almadı. Tecrübeli futbolcunun tedavisi hemen başlarken teknik ekip, 32 yaşındaki yıldızı Denizlispor karşılaşmasının kadrosuna tedbir olarak dahil etmedi.

Beşiktaş’ta sağ uyluğunda ödem tespit edilen ve tedavisi süren Domagoj Vida da bugünkü mücadelenin kafilesinde yer almadı. Siyah-Beyazlılar’da idman eksiği bulunan; Dorukhan Toköz ve Douglas da İstanbul’da bırakıldı.