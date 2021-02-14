Beşiktaş, Süper Lig’in25. haftasında yarın Gençlerbirliği’ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor’la oynanan maçta görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, istasyon koşuları sonrası pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah Beyazlı ekipte sakatlığı geçen ve tedavisine devam edilen Rıdvan Yılmaz ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Önce idman sonra yolculuk...

Siyah Beyazlılar’ın dünkü idmanının başladığı sırada Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou için doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Dün 26 yaşına giren tecrübeli futbolcuya, idman sahasına girmesinin ardından u nve yumurtalı doğum günü şakası yapıldı.

Buanlar sırasında takımda futbolcuların keyifli görüntüleri dikkat çekti. N’Koudou da sürpriz şaka sonrasında arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını busabah yapacağı idmanla tamamlayacak. Siyah- Beyazlılar, saat 14.00’tedeözel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.