Süper Lig 'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş 'ta Josef ve Welinton, gördükleri sarı kart nedeniyle Kayserispor maçında cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlı ekibe bir kötü haber de Kevin N'Koudou'dan geldi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Fransız kanat oyuncusu, 90+3. dakikada Kasımpaşalı Travnik'in müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Bir hayli acı çekti gözlenen ve ayakta durmakta zorlanan tecrübeli isim, saha kenarına sedyeyle alındı. Tecrübeli kanat oyuncusunun durumu yapılacak tetkikler sonrası belli olacak.







