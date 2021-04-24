Süper Lig’in 37. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş, iki hafta aranın ardından kazandı. Ligin 35. haftasında 2-2 sona eren MKE Ankaragücü maçının ilk dakikasında kazanılan penaltıdan yararlanamayan ve penaltı atışı esnasındaki tavırlarıyla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Georges-Kevin N’Koudou, Kayserispor karşılaşmasında attığı gollerle siyah-beyazlı takımın galibiyetinde kritik bir rol oynadı.

Siyah-beyazlı forvet oyuncularının sakatlıkları nedeniyle yer almadığı mücadelede N’Koudou, 13. dakikada Ljajic’in pasıyla bulduğu pozisyonu gole çevirerek skoru 2-1 yaparken, 65. dakikada da Beşiktaş’ın üçüncü golünü kaydetti.







