Kara Kartal’ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, kart cezası sebebiyle Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Derbide 3-4-3 oyun formasyonunu kullanacak olan Valerien Ismael’in, Rosier’in yerine Kerem Kalafat’la birlikte Kenan Karaman’ı da takım çalışmalarında denediği kaydedildi.

Üçlü hücum hattının solunda sergilediği istikrarsız performans sonrasında kulübeye hapsolan Kenan’ın, derbiye ilk 11’de başlamak için Kerem Kalafat’la forma rekabetine girdiği bildirildi. Valerien Ismael’in, üçlü savunmanın önündeki dörtlü orta sahanın sağ hattı için kararını bugün yapılacak idman sonrasında kesinleştireceği belirtildi.