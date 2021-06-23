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Beşiktaş'ta Kenan Karaman beklemede

Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlılar’ın gündemine gelen Kenan Karaman’la ön anlaşma yapılmıştı. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli formayla sergilediği performans, yönetimin kafasını karıştırdı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 09:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Kenan Karaman beklemede

Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlılar’ın gündemine gelen Kenan Karaman’la ön anlaşma yapılmıştı.

Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli formayla sergilediği performans, yönetimin kafasını karıştırdı. Siyah Beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak transfer kararını yeniden değerlendirmeye aldı.


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