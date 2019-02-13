Beşiktaş'ta kazanan kadro devam

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta mücadelesinde Bursaspor’u Vodafone Park’ta 2-0’lık skorla deviren Siyah-Beyazlılar’da gözler, cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasına çevrildi.

13 Şubat 2019, Çarşamba 06:37
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Beşiktaş'ta kazanan kadro devam

Teknik direktör Şenol Güneş’in, kırmızı kart cezası biten Ricardo Quaresma’nın kadroya dönmesine rağmen kazanan 11’i değiştirmeme kararı aldığı öğrenildi. Güneş’in, kaleyi yine Loris Karius’a vereceği, savunmayı da; Gökhan Gönül, Isimat- Mirin, Domagoj Vida ve Adriano 4’lüsü üzerine kuracağı bildirildi.

Lens yerini koruyor

Malatya karşısında ön libero hattında; Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz ikilisini sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, hücum bölgesinde ise; Jeremain Lens, Adem Ljajic, Güven Yalçın ve Burak Yılmaz’a şans vereceği kaydedildi. Başarılı hocanın, ara transfer döneminde takıma kazandırılan Shinji Kagawa’ya ise ilk 2 karşılaşmasında olduğu gibi ikinci yarıda şans vermeyi hedeflediği belirtildi.

Orhan Yıldırım / FANATİK

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