Beşiktaş’ın genç yıldız adaylarından birisi olan Kartal Kayra Yılmaz, geçtiğimiz hafta ilk kez bir Süper Lig maçında sahne almıştı. Rize’de 83. dakikada Adem Ljajic’in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, kısa sürede gösterdiği performansıyla beğeni toplamıştı.

Şimdi ise genç futbolcunun, daha fazla süre alabilmek adına ekstra çalışmalar yaptığı bildirildi.