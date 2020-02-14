Burak Yılmaz, N’Koudou, Atiba, Caner Erkin ve Umut Nayir... Beşiktaş adına çok kritik önem taşıyan işte bu 5 isim ceza sınırında yer alıyor. Bugün oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında bu oyuncular sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Bu durumda haftaya Vodafone Park’taki Trabzonspor karşılaşmasını kaçırma ihtimali bulunan sınırdaki isimlere, teknik heyetten uyarı geldi. Sergen Yalçın, özellikle gereksiz hamleler ve hakeme itiraz konularında oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.