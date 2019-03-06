Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu istikrarsız görüntü sebebiyle beklentilerin altında kalmıştı.

Sözleşmesinde 8 milyon Euro’luk (49 milyon TL) zorunlu satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki kaleci için, ‘Kulüp ligi, Şampiyonlar Ligi potasında bitiremezse sezon sonunda yolları ayıralım’ görüşünde birleşen yönetime müjde gibi haber geldi. Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’un, menacerler aracılığıyla Karius’u kadrosuna katmak için çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Opsiyonu 8 milyon Euro

Kulüpteki ekonomik sorunlar sebebiyle maaşını düzenli olarak alamayan isimler arasında yer alan Loris Karius’un da sezon sonunda başka bir kulübe transferine sıcak baktığı konuşuluyor.

Deneyimli ismin de geleceğiyle ilgili olarak kararını sezon sonunda vereceği, tarafların ayrılık konusunda anlaşması halinde Beşiktaş’ın, Loris Karius’u gönderebileceği belirtildi.

Orhan Yıldırım