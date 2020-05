İki sene evvel Liverpool’dan kiralanan ve geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi olan Loris Karius’ta beklenen oldu...

FANATİK yaklaşık iki hafta önce Ocak ayından bu yana maaş alamayan ve alacakları nedeniyle FIFA’ya giden Alman kalecinin sözleşmesini feshetmek için başvurduğunu duyurmuştu. Dün bu süreç tamamlandı. FIFA, TFF’ye belgeleri gönderirken, TFF de Karius’un sözleşme feshini Beşiktaş Kulübü’ne iletti.

Hâlâ İstanbul’da

26 yaşındaki kaleci ile resmen yollar ayrıldı. Karius, koronavirüs salgını sonrasında iptal edilen uçuşlar sebebiyle hâlâ İstanbul’da. Tecrübeli eldivenin en kısa sürede Türkiye’den ayrılacağı belirtildi. Öte yandan Karius’un, Alman ekibi Hertha Berlin’le de söz kestiği gelen haberler arasında.

Orhan Yıldırım

‘Önerilerimi reddedip maaşımı düşürdüler'

Karius da yaşanan süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alman file bekçisi, “Durumu sorunsuz şekilde çözmek için her şeyi denedim. Ancak sonun böyle gelmesi yazık oldu. Yönetimle tekrar tekrar konuştum ama sorunu çözmek için hiçbir şey yapmadılar. Benim önerilerimi maaşımda kesinti yaparak reddettiler. Beşiktaş’ta oynamak her zaman güzeldi. Her şey için teşekkür ederim, şampiyon Beşiktaş” ifadelerine yer verdi.