Siyah-Beyazlılar, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’i getirmesinin ardından Spor Toto Süper Lig’de 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslemişti. Üst üste 2 kupanın ardından kadrosundaki birçok yıldızını önemli bonservis ücretleri karşılığında gönderen Beşiktaş Yönetimi, eksiklerin yerini takviye etse de beklediği verimi alamamış ve geçen sezon ligde şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırmıştı. 2 sezon önce yaz ayındaki transfer döneminde Marcelo’yu Lyon’a, Andreas Beck’i Stuttgart’a, Rhodolfo’yu da Flamengo’ya gönderen Kartal, Aboubakar’ın Porto’ya dönmesine ek olarak Cenk Tosun’u da geçen yıl Ocak ayında Everton’a satmıştı.

İskelet kadro gitti

Forvet hattını sezon başında Alvaro Negredo, ara dönemde de Vagner Love’la takviye eden Beşiktaş; ek olarak 2017-18 dönemi boyunca; Gary Medel, Cyle Larin, Jeremain Lens, Pepe ve Domagoj Vida’yı renklerine bağlayan Beşiktaş’ta, bu değişim başarıyı getirmemişti. Bu dönem öncesinde de; Fabri’yi Premier Lig ekibi Fulham’a, Dusko Tosic’i Guangzhou RF’e, Matej Mitrovic’i Club Brugge’e satan Kara Kartal; gidenlerin yerini; Loris Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic gibi isimlerle doldurdu. Ancak bu değişim de Beşiktaş’a başarı anlamında beklenen katkıyı sağlayamadı. UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında veda eden Kartal, Süper Lig’de de 16. haftayı 3. sırada kapatabildi.

4 isim de sırada...

Ligde üst üste elde edilen 2 şampiyonluğun ardından kadroda yaşanan değişimler sonrasında başarı oranının düşmesine rağmen takımda kopmalar devam ediyor... Sezonun başlamasının ardından yüksek maaşı sebebiyle Alvaro Negredo’yla yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, benzer bir sebepten dolayı Pepe’yle önceki gün resmen yollarını ayırdı. Bu kan kaybına ek olarak yeni sözleşme konusunda ortak noktaya varılamayan Ryan Babel ve kadro dışı konumda bulunan Tolgay Arslan’la da yolların ayrılması gündemde. Ek olarak forvet hattında bekleneni veremeyen Cyle Larin ile Vagner Love da gönderilecek isimler arasında yer alıyor...

Taraftar, istikrar bekliyor

Kulübün mali sorunlar içerisinde bulunması sebebiyle kadrodan peş peşe isimlerin ayrılması ve Ocak ayı öncesinde transfer bütçesinin düşük seviyede olması, taraftarı kara kara düşündürüyor... Şenol Güneş ve öğrencilerinden bu sezon şampiyonluk bekleyen Siyah-Beyazlı futbolseverler, kadrodaki yıldızların takımda tutulmasını ve ara transfer döneminde de takviyeler yapılmasını bekliyor...