Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius’la yolları dönem bitmeden ayrılan Siyah-Beyazlılar, takıma yeni bir kaleci kazandırmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’ın son olarak gündemine Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp’le olan kontratı 30 Haziran’da bitecek olan Milli kaleci Sinan Bolat’ı aldığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki kalecinin hem Avrupa hem de Süper Lig tecrübesinin bulunmasına ek olarak bonservis bedelinin olmaması sebebiyle yönetimin hedefleri arasında ilk sıraya geçtiği bildirildi.

Galatasaray’da forma giydi

Belçika kulübüyle bu sezon 36 karşılaşmada görev yapan Sinan, kulübünün ligde üst sıraları zorlamasına kalesindeki başarılı görüntüyle katkı sağlamıştı. Kariyerinde daha önce; Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray ve Club Brugge gibi takımlarda forma giyen Sinan, oldukça tecrübeli bir isim olarak ön plana çıkıyor.

Babacan ve Aslan beklemede

Siyah- Beyazlılar, kaleci transferi doğrultusunda daha önce 2 ismin peşine düşmüştü. İlk olarak Başakşehir’den Volkan Babacan’la ön anlaşma yapan Kara Kartal, oyuncunun kulübünün bonservis talebinde bulunması sonrasında bu transferi askıya aldı. Samsunsporlu Nurullah Aslan için de nabız yoklayan Beşiktaş’ın, genç file bekçisinin kulübünün 6 milyon Euro’luk bonservis talebinde ısrarcı olması sebebiyle bu ismi de beklemede tuttuğu kaydedildi.

Premier Lig'den yeni aday

Ada temsilcisi Burnley’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joe Hart, menacerler aracılığıyla kulübe önerilmişti. 33 yaşındaki İngiliz kaleciyi listesinde tutan Kara Kartal’ın son olarak İngiltere’den yeni bir ismi daha hedefleri arasına dahil ettiği ortaya çıktı. Beşiktaş’ın, Wolverhampton’ın 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy’le görüşmelere başladığı kaydedildi. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Ruddy, bu yıl Wolverhampton’da 6 mücadelede görev yaptı.

Ömer Necati Albayrak