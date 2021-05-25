Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah beyazlıların şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan Valentin Rosier, takımda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Portekizli futbolcu, kariyeriyle ilgili Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Önümüzdeki sezon nerede forma giyeceksin?" şeklindeki soruya, "Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rúben Amorim çok iyi bir koç. Ancak gelecek sezon için onun takım planlarında olduğunu sanmıyorum. Bu sezon şampiyon oldular ve iyi tanımlanmış bir kadroları var. Henüz onlarla konuşmadım, ancak başka bir kulüp bulamazsam veya Beşiktaş ile anlaşma yapmadıysam oraya geri dönmem hala mümkün" dedi.









"Hayal bile edemiyorum"

Türkiye'de bir büyük kulüpten diğerine transfer olmanın normal hale geldiğini belirten Fransız sağ bek, "Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine geçiyor. Ama farklı bir zihniyetle eğitildim, bu yüzden şahsen başka bir Türk kulübüne imza atarsam taraftarlara ihanet etmiş gibi hissederdim. Bugün bana hayal bile edilemez geliyor, Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum" diyerek Süper Lig'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağının sinyalini verdi.









"Farklı teklifler bekliyorum"

Valentin Rosier, hayalinin Premier Lig'te oynamak olduğunu belirterek, "Benim için İngiltere'de iyi olduğunu kanıtlarsan, her yerde oynayabilirsin. Ama evet, bir kulüpte istikrar bulmak isterim. Sonrasında menajerlerim Beşiktaş ile uzun süredir görüşüyordu ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın garantisi ve şampiyonluktan önce bir karar vermek istemedim. Hala farklı teklifleri görmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.









37 maçta 10 gole katkı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan ve kiralık sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona erecek olan Rosier, siyah beyazlı kulüple çıktığı toplam 37 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.