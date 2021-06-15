Beşiktaş ’ta sezon öncesinde belirsizlikler devam ediyor. Teknik direktör konusunun bu hafta netleşmesi ve Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, kadro planlaması için teknik heyetten gelecek rapora göre hareket edecek.

Defans hattından Valentin Rosier ve Francisco Montero’nun kiralık sözleşmeleri sona erdi.

Kaleci Ersin’e gelen teklif ise ilerleyen günlerde değerlendirilecek.

Orta alanda; Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Gökhan Töre'nin, ileri uçta da Aboubakar ve Cenk Tosun’un kontratları bitmiş durumda.

Bu isimlerden Aboubakar, All Nassr’a imza attı.

Mensah’ın da takımda kalması beklenmiyor.

Dorukhan da kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini kulübe bildirdi.

Atiba ile sözleşme uzatılması yüksek ihtimal.

Gökhan Töre’nin durumu ise Sergen Yalçın’dan gelecek rapor doğrultusunda belli olacak.

Diğer yandan geçen sezonu Hajduk Split’te kiralık olarak geçiren Umut Nayir, Beşiktaş’tan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyu bedava göndermek istemiyor ancak yüksek bir rakam da talep etmeyi düşünmüyor.

Başta Demir Grup Sivasspor olmak üzere Göztepe , Adana Demirspor, Fatih Karagümrük gibi takımların, Umut Nayir’i kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor. (TRT Spor)



