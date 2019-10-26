Mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Beşiktaş'ta sahadaki başarısızlık kasaya da yansıdı. Buna göre Süper Lig'de 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayabilen Kartal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ödediği performans priminden 12 milyon TL'lik kaybı oldu. TFF tarafından maç başı 2.7 milyon TL galibiyet, 1.4 milyon TL beraberlik dağıtılırken, siyah-beyazlı ekip, ilk 8 haftada 21.6 milyon TL'nin sadece 9.6'sını kasasına koyabildi. UEFA Avrupa Ligi'nde de durum farklı olmadı. Grup aşamasında şimdiye kadar oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Kara Kartal, 10.9 milyon TL'yi rakiplerine ikram etti. Beşiktaş'ın iki kulvarda kaybettiği performans primi böylelikle 22.9 milyon TL'ye ulaştı.

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YÖNETİMDEN 105 MİLYON TL ÖDEME

BEŞIKTAŞ'TA başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, futbolculara verdiği ödeme sözünü yerine getirdi… Futbolcular ve teknik heyetin Temmuz ayından bu yana biriken alacaklarına karşılık toplam 105 milyon TL hesaplara yatırıldı. Personele ise alacakları gelecek hafta ödenecek. Söz konusu meblağı kendi içinde toplayan yönetim kurulu, UEFA'ya verilecek borçsuzluk kağıdı sorununu da aşmış oldu. (Sabah)