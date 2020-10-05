Beşiktaş transferin son gününde Leicester City'den Rachid Ghezzal transferlerini açıkladı. Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda böylece 18 yabancı oyuncu oldu. Lens, Isımat-Mirin, Douglas gibi kadro dışı kalan oyuncuların bulunduğu Beşiktaş'ın 4 oyuncuyu liste dışı bırakması gerekecek. Çünkü Süper Lig'de TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor

İşte Beşiktaş'ın yabancı oyuncu listesi

Montero

Vida

Isımat-Mirin

Welinton

N'Sakala

Rosier

Douglas

Josef de Souza

Atiba

Ljajic

Mensah

N'Koudou

Boyd

Ghezzal

Lens

Hasic

Aboubakar

Cyle Larin



