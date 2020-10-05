Beşiktaş'ta kaç yabancı oyuncu var?

Beşiktaş transferin son gününde Rachid Ghezzal transferlerini açıkladı. Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda böylece 18 yabancı oyuncu oldu. Kadro dışı kalan oyuncuların bulunduğu Beşiktaş'ın 4 oyuncuyu dışarıda bırakması gerekecek. Çünkü TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor

05 Ekim 2020, Pazartesi 22:07 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kaç yabancı oyuncu var?

Beşiktaş transferin son gününde Leicester City'den Rachid Ghezzal transferlerini açıkladı. Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda böylece 18 yabancı oyuncu oldu. Lens, Isımat-Mirin, Douglas gibi kadro dışı kalan oyuncuların bulunduğu Beşiktaş'ın 4 oyuncuyu liste dışı bırakması gerekecek. Çünkü Süper Lig'de TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor

İşte Beşiktaş'ın yabancı oyuncu listesi

  • Montero
  • Vida
  • Isımat-Mirin
  • Welinton
  • N'Sakala
  • Rosier
  • Douglas
  • Josef de Souza
  • Atiba
  • Ljajic
  • Mensah
  • N'Koudou
  • Boyd
  • Ghezzal
  • Lens
  • Hasic
  • Aboubakar
  • Cyle Larin


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