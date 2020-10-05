Beşiktaş'ta kaç yabancı oyuncu var?
Beşiktaş transferin son gününde Rachid Ghezzal transferlerini açıkladı. Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda böylece 18 yabancı oyuncu oldu. Kadro dışı kalan oyuncuların bulunduğu Beşiktaş'ın 4 oyuncuyu dışarıda bırakması gerekecek. Çünkü TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor
Beşiktaş transferin son gününde Leicester City'den Rachid Ghezzal transferlerini açıkladı. Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda böylece 18 yabancı oyuncu oldu. Lens, Isımat-Mirin, Douglas gibi kadro dışı kalan oyuncuların bulunduğu Beşiktaş'ın 4 oyuncuyu liste dışı bırakması gerekecek. Çünkü Süper Lig'de TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor
İşte Beşiktaş'ın yabancı oyuncu listesi
- Montero
- Vida
- Isımat-Mirin
- Welinton
- N'Sakala
- Rosier
- Douglas
- Josef de Souza
- Atiba
- Ljajic
- Mensah
- N'Koudou
- Boyd
- Ghezzal
- Lens
- Hasic
- Aboubakar
- Cyle Larin