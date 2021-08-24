Rosier ve Ghezzal'ı kadrosunda tutmayı başaran, Mert Günok, Mehmet Topal, SalihUçan, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de renklerine bağlayarak gücüne güç katan Siyah-Beyazlılar şimdi de gözlerini Kaan Ayhan ve Umut Meraş'a dikti. Yerli kalitesini artırmayı ve takım içerisinde alternatif yaratmayı planlayan Kara Kartal iki milli futbolcuyu da alarak transferi noktalamayı hedefliyor.

Hafta sonuna kadar...

Bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş , Kaan Ayhan için uzun süredir pazarlık halinde olduğu Sassuolo ile orta yolu bulmaya çok yaklaştı. Teknik direktör Alessio Dionisi'nin kadrosunda pek düşünmediği 26 yaşındaki futbolcu için artık ufak detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenilirken, transferin bu hafta sonuna kadar sonuçlandırılma ihtimalinin güçlü olduğu da gelen haberler arasında.

Trabzonspor ve Adana Demirspor da devrede

N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrasında sol bek araştırmaya başlayan Kara Kartal, Umut Meraş'a yöneldi. Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan, ülkemizden Trabzonspor ve Adana Demirspor'la da görüşen 25 yaşındaki oyuncu için çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Tecrübeli futbolcunun transferi için Le Havre ile büyük oranda anlaşmaya varıldığı, artık ayrıntıların görüşüldüğü kaydedildi.

Orhan Yıldırım