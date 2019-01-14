Devre arası transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş Burak Yılmaz ve Mirin transferlerini kısa sürede açıkladı. Ayrıca Adana Demirspor'da forma giyen Orkan Çınar takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Tolga Zengin devre arası kamp kadrosuna alınmamıştı. Babel'in Fulham'a gidecek olmasının ardından gözler yapılacak diğer transferlere çevrildi. Ayrıca Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar bir de sağ bek transferi yapmaya çalışıyor... İşte Beşiktaş'ın gündemine yansıyan son dakika transfer haberleri...

BEŞİKTAŞ PJACA'YI GÜNDEMİNE ALDI!

Ryan Babel’le yollarını ayıran Beşiktaş, Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen Juventus’lu Marco Pjaca’yı gündemine aldı. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Pjaca bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.(TRTSPOR)

BEŞİKTAŞ'TA MUHAYER OKTAY SÜRPRİZİ!

HABER1903'ün edindiği bilgiye göre; Beşiktaş'ın Muhayer Oktay için 210 bin Euro yetiştirme bedeli, oyuncuya da aylık 8 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Henüz resmi imzalar atılmazken anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, bu sezon takımıyla 10 maça çıkarken toplam 660 dakika süre aldı. Muhayer Oktay'ın Alman ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

VAGNER LOVE İÇİN AÇIKLAMA!

Beşiktaş'ta dün yaşanan Vagner Love krizi sonrası oyuncuyla uzun bir süredir ilgilenen Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres'ten de flaş bir açıklama geldi. Love'u kadrolarında görmek istediklerini söyleyen Peres şunları söyledi:

"Vagner Love, büyük bir oyuncu. Daha önce de neredeyse Santos'a gelecekti ama 6 saat yüzünden transfer yattı. Ancak kendisi hâlâ transfer hedeflerimizden biri. Bu konuda hocamız Jorge Sampaoli'nin de görüşüne ihtiyacımız var."

BABEL'İN YERİNE CHOUPO MOTING GELİYOR!

Beşiktaş'ın, sözleşme yenileme teklifini geri çeviren Babel, Fulham'la anlaştı. Bunun üzerine Fulham ile pazarlıklara başlayan Kartal, 2 milyon Euro karşılığı bu transfere onay verdi. Premier Lig'de 19. sırada bulanan Fulham, Hollandalı oyuncuyu 6 aylığına kiralayacak. İngiliz ekibi kümede kalırsa Babel'in kontratını uzatacak.

Hollandalı futbolcunun gitme ihtimali üzerine Choupo Moting'i listesine dahil eden Beşiktaş, ayrılığın resmileşmesi sonrası harekete geçti. Siyah-beyazlılar, "Takımımla anlaşırsanız gelirim" diyen 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız için kulübü PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Babel'in yerine düşünülen diğer adaylar ise kiralık olarak Fiorentina'nın formasını giyen ancak ayrılmak isteyen Juventus oyuncusu Marco Pjaca ile Sivassporlu Emre Kılınç. (Sabah)

BABEL FULHAM'A GİDİYOR!

Beşiktaş, takımdaki geleceği yılan hikayesinde dönen Hollandalı yıldız Ryan Babel'i, 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a verdi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. 2 yıl önce Deportivo'dan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Babel, siyah- beyazlı formayla çıktığı 89 maçta 29 gol ve 12 asiste imza atarken 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Öte yandan Hollandalı oyuncunun oğlu, sosyal medya hesabından Babel'in tesislerden ayrılırken çekilen görüntülerini paylaştı ve "Gerçekten ayrılıyor" ifadelerini kullandı. Babel de geçtiğimiz gece sosyal medya hesabından uçan bir kartal görseli kullanıp gideceğinin mesajını vermişti. Öte yandan Babel, Fulham'ın bu sezon çinde Beşiktaş'tan ikinci transferi oldu. Ada temsilcisi sezon başında da Fabri'yi renklerine bağlamıştı..

ŞENOL GÜNEŞ LARIN'İ TAKIMDA TUTACAK!

Teknik direktör Şenol Güneş’in Antalya kampında yaptığı açıklamada takımda performans olarak en beğendiği isimler arasında yer aldığını açıkladığı Cyle Larin, Siyah-Beyazlılar’la devam etme kararı aldı.

İlk etapta Kanadalı oyuncuyu kiralık olarak bir Süper Lig ekibine göndermeyi planlayan yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş’in bu kararı sonrasında Larin konusunda geri adım attığı öğrenildi.

Larin, bu sezon 17 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

SAĞ BEKE İKİ ADAY!

Kanat transferi için çalışma yürüten Beşiktaş bir yandan da sağ bek takviyesi için çaba sarfediyor. Beşiktaş'ın ilk hedefi Atalanta'da forma giyen ve sözleşmesi haziranda bitecek olan Arnavut futbolcu Berat Rıdvan Djimsiti. Sivasspor'un Berizlyalı beki Douglas için de görüşmeler var. Şenol Güneş'in özellikle Djimsiti'yi istediği öğrenildi. (Takvim)



