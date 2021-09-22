Beşiktaş ’ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, dün akşamki performansıyla yine beklentilerin üzerinde bir görüntü sergiledi. İlk 11’de başladığı mücadelede özellikle oyunun ilk bölümünde oldukça etkili olan başarılı futbolcu, karşılaşmanın 43. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Rıdvan Yılmaz’ın kendisine gönderdiği topu orta saha çizgisinin önünden Adana Demirspor ceza alanına doğru gönderen Josef, sürpriz bir şekilde fileleri havalandırdı. Sambacı’nın orta olarak gönderdiği meşin yuvarlak, ceza alanında takım arkadaşı Michy Batshuayi ile Adana Demirspor savunmacısı Simon Deli konuk ekibin kalecisi Ferhat Kaplan’ın çarpışması sonrasında bir müdahaleye uğramadan gol oldu.

Maç sonunda üzüldü

Kariyerindeki ilk ceza sahası dışından golü kaydeden Josef de Souza, büyük bir sevinç yaşadı. Kara Kartal’da geçen sezon 2’si ligde 3 gol kaydeden Josef, SiyahBeyazlı formayla 2 dönemdeki skor sayısını dün akşamki Adana Demir mücadelesiyle 4’e yükseltti. Başarılı oyuncu, sürpriz golle büyük sevinç yaşasa da 90 dakika 3-3 berabere bitince mutluluk, yerini üzüntüye bıraktı.