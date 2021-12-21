Spor Toto Süper Lig ’de 17. hafta mücadelesinde Siyah-Beyazlılar’ın Fenerbahçe ’ye konuk olduğu derbiye, Josef de Souza damgasını vurmuştu. Brezilyalı futbolcu, ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı mücadelede attığı 2 golle Kara Kartal’a zorlu deplasmanda 1 puanı getiren isim olmuştu. Eski takımı Fenerbahçe’nin filelerine bıraktığı gollerin ardından, “Bu maçı kazanabilirdik. İki golüm de güzeldi. Bu iki gol sayesinde buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Takım arkadaşlarımı da oyunumuzdan dolayı tebrik ediyorum. İyi bir futbolcu olduğum, bana bu maçı oynama fırsatı verdiği için Allah’a şükrediyorum” ifadelerini kullanan Josef, sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için önemli bir adım attı.

Yönetim çok memnun

Siyah-Beyazlılar’la geçen sezon 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Josef de Souza, bu dönem 25 karşılaşmada görev yaparsa kontratındaki opsiyon devreye girecek. Fenerbahçe derbisinde görev almasıyla birlikte bu sezon Kara Kartal’daki 20. maçına çıkan Sambacı, sadece 5 karşılaşmada daha süre alması halinde 2022-23 sezonunda da Beşiktaş forması giymeyi garantileyecek. Beşiktaş Yönetimi’nin, hem performansı hem de takıma yaptığı liderlik sebebiyle oldukça memnun olduğu Josef’in kontratını, 5 maçlık süre tamamlanmadan jest yaparak uzatmayı planladığı kaydedildi. Devre arasında imzaların atılması bekleniyor.