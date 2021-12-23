Beşiktaş , Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve kondisyon çalışması yapıldı. Sakatlıkları süren; N’Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal’ın yanı sıra sağ alt baldırında ağrıları olan Gökhan Töre ve kasıklarında ağrı olan Josef de Souza idmana katılmadı. Töre’nin kadroda yer almayacağı, Josef’in ise maç günü durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

Sınırda 2 isim var

Kara Kartal’da Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Değişim zamanı

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı. Ligin 16. haftasında Kayserispor’u 4-2 mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş son 7 maçta Hatayspor’a (0-1), Trabzonspor ’a (1-2), Alanyaspor’a (0-2) ve Giresunspor’a (0-4) mağlup oldu. Beşiktaş, bu akşam kazanıp olumsuz periyodu değiştirmeyi hedefliyor



