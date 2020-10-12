Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde dün oynanan hazırlık maçında Karagümrük'ü 5-2 mağlup etti. Siyah beyazlıların yeni transferi Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı oyuncu, Karagümrük karşısında takımının ilk golünü kaydetti.

Josef de Souza, maçta attığı golün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken kendisine atılan para emojisi yorumuna cevap verdi.









Tecrübeli oyuncu, verdiği cevapta "Türkiye'ye ülkeyi sevdiğim için geldim. Suudi Arabistan'dan aldığımdan daha az maaş alacağım, yani konu para değil, konu mutlu olmak ve şampiyonluk zihniyeti olan bir kulüpte oynamak." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncunun bu sözleri, büyük destek aldı.

Orta Çizgi