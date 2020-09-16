Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’deki Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

DHA