Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen hafta oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11’de 3 değişiklik yaptı.

Savunmanın solunda Fabrice Nsakala yerine Rıdvan Yılmaz’ı görevlendiren Yalçın, Dorukhan Toköz’ü yedeğe çekerek cezası sona eren Josef’e orta sahada forma verdi.

Yalçın, sakatlığı bulunan Cenk Tosun’un yerine de Georges-Kevin N’Koudou’yu görevlendirdi.

Josef de Souza formasına kavuştu

Bu sezon Beşiktaş’ın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Josef de Souza, sarı kart cezasının sona ermesinin ardından Ankaragücü maçında yerini aldı. Beşiktaş’ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Josef, cezalı duruma düştüğü için Erzurumspor deplasmanında forma giyememişti.