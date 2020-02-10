Abdullah Avcı’nın ardından Beşiktaş’a gelişiyle camiaya çok farklı bir hava getiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında ikinci galibiyetini elde ederken soyunma odasını da kısa sürede eski günlerine döndürdü. Gaziantep FK’yı 3-0 yenerek ligde ikide iki yapan Beşiktaşlı futbolcular uzun bir aradan sonra gol atan Jeremain Lens’e özel ilgi gösterdi.

Gaziantep FK maçından sonra galibiyeti tribünlerle kutlayan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra soyunma odasına geçerek ortamı deyim yerindeyse karnaval alanına çevirdi. Yeni transfer Boateng’i gelir gelmez gol attığı için kutlayan Beşiktaşlı futbolcular, Caner’in müthiş ortasını çok iyi takip ederek fileleri havalandıran Lens’i ise hem tebrik ettiler hem de uzun bir aradan sonra golle buluştuğu için Hollandalı oyuncuya esprili bir dille takıldılar. Yöneticilerden Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’ın da bizzat tebrik ettiği Lens’in de asıl Caner’in kutlanması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Futbolcularını galibiyetten dolayı tek tek kutlayan Sergen Yalçın’ın ise “Zor bir yarışın içerisindeyiz. Maç maç ilerlemek zorundayız. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık. Bu nedenle hepinizi yürekten kutluyorum. Önümüzde bizi bekleyen daha zor maçlar var. Her hafta üstüne koyarak ilerleyeceğiz” diye konuştuğu bildirildi. (Skorer)