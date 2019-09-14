Beşiktaş’ta Jeremain Lens kontenjana takıldı

Kural gereği 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancı futbolcuya yer verebilen Beşiktaş’ta Jeremain Lens, Gazişehir Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı.Beşiktaş’ta Jeremain Lens kontenjana takıldı

14 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Beşiktaş’ta Jeremain Lens kontenjana takıldı

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın olumsuz raporunun ardından yönetim, Jeremain Lens’in menajerine, ‘Takım bul’ mesajı göndermişti. Bu duruma rağmen bir takımla anlaşamayan Hollandalı futbolcu, takımda kalmıştı.

Kartal’ın Gazişehir’le oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını sürdüren deneyimli kanat oyuncusu, mücadelenin kadrosuna alınmadı. TFF kuralları sebebiyle 21 kişilik maç kadrosuna 12 yabancı ekleyebilen Kartal, bundan dolayı Lens’i İstanbul’da bıraktı.

Lens’in yerine 12 kişilik kontenjanda bu isimler yer aldı: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Diaby, Boyd.



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