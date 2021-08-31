Beşiktaş ’ta Jeremain Lens’in sözleşmesi feshedildi. Hollandalı oyuncu kariyerine, Fatih Karagümrük’te devam edecek.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş’ta geçen sezondan bu yana kadro dışı durumunda olan Jeremain Lens’in sözleşmesi feshedildi.

Siyah beyazlı kulüp ile Hollandalı oyuncu arasında yapılan son görüşmenin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı.

33 yaşındaki oyuncu kariyerine Fatih Karagümrük’te devam edecek.

Beşiktaş’ın 4 sezon önce 5 milyon 589 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Lens, siyah beyazlı takımla çıktığı 102 maçta 12 gol atmış, 20 asist yapmıştı.