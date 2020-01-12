Transfer konusunda Beşiktaş camiasının merakla beklediği TFF Tahkim Kurulu kararı açıklandı. Buna göre Siyah-Beyazlı yönetimin ‘takım harcama limitine uygulanan faiz oranına’ ilişkin itirazı reddedildi. Oybirliğiyle kararın alındığı Futbol Federasyonu’nun sitesinden açıklanırken, bu durum şok etkisi yarattı. Buna göre Kartal, futbolcu satışı yapmazsa ara transfer döneminde kadrosuna oyuncu kazandıramayacak.

‘Ayrılmak isteyen yok’

Konuyla ilgili FANATİK’e konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beklemediğimiz bir karar. Mecburen uyacağız. Tahkim son duraktı. Haksızlık olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ne yapabiliriz ona bakacağız. Ayrılmak isteyen oyuncumuz yok. Zorla kimseyi gönderecek değiliz. Takviye yapamazsak da aynı kadro ile devam edeceğiz. Hocamız eldeki isimleri en üst düzeyde tutacaktır ve bu konuda bize çok pozitif raporlar verdi” dedi.

Yönetim toplanacak

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları da, kararla ilgili sıcağı sıcağına FANATİK’e açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, “TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir” ifadesini kullandı. Yönetim kurulu, son gelişmenin ardından hafta içi tekrar durum değerlendirmesi için biraraya gelecek ve yeni yol haritasını belirleyecek.

Fanatik Özel / Orhan Yıldırım - Süleyman Hatısaru