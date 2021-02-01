Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyunculardan Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Mirin'in fesih işlemi TFF kayıtlarında da yer aldı

Mirin 2018-19 sezonu devre arasında gelmiş 14 maça çıkmıştı. Daha sonra Toulouse takımına giden Mirin, bu sezon yeniden Beşiktaş'a dönmüş ancak kadro dışı kalmıştı

Beşiktaş kulübü de Mirin için veda mesajı yayımladı

"Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



