Sezon başındaki transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralanan Rachid Ghezzal, takımdaki dengeleri bozmuştu. Cezayirli yıldızın sezon sonuna kadar kiralanmasının ardından listesinden bir yabancı futbolcu çıkarması gereken Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde geriye alma sözüyle dönem başında hücum hattında en çok süre alan isim olan Tyler Boyd’un lisansını dondurmuştu. Bu duruma rağmen diğer kadro dışı futbolcular gibi bir muamele görmeyen ve takımla çalışmalarına profesyonel şekilde devam eden ABD’li kanat oyuncusunun beklediği gün geldi. İlk etapta yabancı gönderip sonrasında Boyd’u resmen ekibe dahil etmeyi planlayan yönetim, dün alınan yabancı sayısının 14’ten 16’ya çıkarılması kararının ardından oyuncusunu listeye direkt ekleme şansını elde etti.



