Beşiktaş'ta ilk transfer De’Jon Davis

Beşiktaş Sompo Sigorta, yeni sezon adına ilk transfer hamlesini, Avrupa'daki ilk deneyimini yaşayacak olan De'Jon Davis ile yapmayı planlıyor.

15 Haziran 2020, Pazartesi 14:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta ilk transfer De’Jon Davis

Beşiktaş, basketbolda yeni sezonun kadro çalışmalarına hızla başlamış durumda. Beşiktaş Sompo Sigorta, ilk transfer hamlesini kolejden De'Jon Davis ile yapmaya hazırlanıyor. California Baptist ile kolejdeki son yılında dikkat çeken bir performans sergileyen Davis, ilk profesyonel sözleşmesine Beşiktaş ile imza atacak.

Sportando, ilk olarak Bjkbasket tarafından ismi açıklanan Davis için iki tarafın da anlaşmaya vardığını belirtti. 

Kolejdeki son yılında California Baptist ile 11.7 sayı ve 9.7 ribaunt ortalamaları yakalayan Davis'in profesyonel kariyerine Beşiktaş formasıyla Türkiye'de başlaması bekleniyor.

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