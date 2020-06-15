Beşiktaş, basketbolda yeni sezonun kadro çalışmalarına hızla başlamış durumda. Beşiktaş Sompo Sigorta, ilk transfer hamlesini kolejden De'Jon Davis ile yapmaya hazırlanıyor. California Baptist ile kolejdeki son yılında dikkat çeken bir performans sergileyen Davis, ilk profesyonel sözleşmesine Beşiktaş ile imza atacak.

Sportando, ilk olarak Bjkbasket tarafından ismi açıklanan Davis için iki tarafın da anlaşmaya vardığını belirtti.

Kolejdeki son yılında California Baptist ile 11.7 sayı ve 9.7 ribaunt ortalamaları yakalayan Davis'in profesyonel kariyerine Beşiktaş formasıyla Türkiye'de başlaması bekleniyor.