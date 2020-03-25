Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi ile yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, corona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Siyah Beyazlı ekibin ilk hedefi Atiba. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete eden yönetim, tecrübeli futbolcu ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatılması hedefleniyor. 37 yaşındaki futbolcunun da uzun süredir formasını giydiği Beşiktaş'ta bir yıl daha kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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