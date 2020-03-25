Beşiktaş'ta ilk hedef Atiba

Beşiktaş yönetimi corona virüs nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Siyah Beyazlı ekip sözleşmesi sona erecek oyuncularla şimdiden irtibata geçti. Hedefteki ilk isim Atiba. Beşiktaş tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme uzatmak istiyor.

25 Mart 2020, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta ilk hedef Atiba

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi ile yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, corona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Siyah Beyazlı ekibin ilk hedefi Atiba. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete eden yönetim, tecrübeli futbolcu ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. 

İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatılması hedefleniyor. 37 yaşındaki futbolcunun da uzun süredir formasını giydiği Beşiktaş'ta bir yıl daha kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. 

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