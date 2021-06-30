Beşiktaş 'ta İletişim Direktörlüğü görevinden ayrılan Erol Kaynar'ın yerine Bülent Ülgen getirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüzde İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanlığı aktif görevini en küçük bir beklentisi olmadan kabul eden, görev yaptığı süreçte kamuoyunun kulübümüzle ilgili doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için verdiği hizmetlerden ötürü Erol Kaynar’a teşekkür ederiz.

Beşiktaşımıza değerli katkılar sağlayan Kaynar, bundan böyle sadece Başkan Danışmanlığı görevini yürütmeye devam edecektir.

Kulübümüz iletişim yapılanması Erol Kaynar öncülüğünde tamamlanmış olup, Futbol A Takımımızda Medya Sorumlusu görevinde bulunan Bülent Ülgen İletişim Direktörlüğü görevine getirilmiştir.

Bülent Ülgen’e yeni görevinde başarılar diler, İletişim Direktörlüğü görevinden ayrılan Ertuğrul Akgündüz’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.