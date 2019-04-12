Sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen’in U19 takımından transfer olan Güven Yalçın, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarılı performansla göz dolduruyor...

Son olarak Çaykur Rizespor maçında sonradan oyuna girip 20 dakikada hat-trick yapan 20 yaşındaki forvet, formunun zirvesine ulaştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da ‘yeni Güven Yalçın’lar için düğmeye bastı. Yeni sezonda kadroda köklü değişime giderek maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmayı planlayan Başkan Orman, takıma Güven Yalçın gibi potansiyelli genç yetenekleri kazandırmak için çalışma başlattı.

‘Köylere kadar uzanın’

Bu doğrultuda kulübün oyuncu izleme komitesine talimat veren Orman’ın, “Almanya, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere gurbetçi oyuncuları detaylı takibe alın. Kent, kasaba hatta köylere kadar uzanın. Ayrıca bu ülkelerde çok sayıda antrenörlük yapan vatandaşlarımız mevcut. Hepsi ile yeniden tamasa geçin" dediği öğrenildi.

Gelecek ay yapılacak seçimin ardından tespit edilen oyuncularla hemen görüşmelere başlanacağı belirtildi.

Güven böyle geldi...

Beşiktaş’ın izleme komitesi tarafından keşfedilen Güven Yalçın için sezon başında Leverkusen’e sadece 200 bin Euro’luk yetiştirme bedeli ödenmişti.

Alman ekibinin U19 takımında forma giyen Güven, Batı Gençlik Ligi’nde çıktığı 26 maçta 10 gol atıp, 4 asist yapınca Siyah- Beyazlılar’ın dikkatini çekti.

20 yaşındaki forvetin 2022’ye kadar Beşiktaş’la sözleşmesi bulunuyor.

Radardaki bazı yıldızlar

Salih Özcan (Köln)

Devre arasında Beşiktaş’ın ciddi şekilde gündeminde olan 21 yaşındaki Salih, Bundesliga 2’de Köln forması giyiyor.

Orta sahanın merkezinde görev yapan Salih’in Alman kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Deniz Hümmet (Elfsborg)

İsveç ekiplerinden Elfsborg’da top koşturan Deniz Hümmet, Türkiye U21 Milli Takımı’nın da formasını terletiyor.

22 yaşındaki oyuncu, hem forvette hem de hücum hattının kanatlarında oynuyor.

Görkem Can (Schalke 04)

2000 doğumlu Görkem Can, Türkiye U19 Milili Takımı’nın kadrosuna çağrılan isimlerden.

1.89’luk stoper, Schalke’nin U19 ekibinde bu sezon toplam 29 maça çıktı.





Orhan Yıldırım