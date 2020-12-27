Ligde oynadığı son 9 maçından 7 galibiyetle ayrılarak önemli bir çıkışa imza atan Kara Kartal’da çifte şok yaşanıyor. Beşiktaş’ın yükselişindeki en önemli etken olan Vincent Aboubakar ve takımın orta alandaki yıkılmaz kalesi Josef de Souza, yarın akşam Sivasspor’la oynanacak mücadelede görev yapamayacak. Annesi Maobeal Alice Aboubakar’ın vefatı sebebiyle yarın Kamerun’a gidecek olan tecrübeli forvet, 3 Ocak’taki cenaze törenine kadar ülkesinde kalacak. 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul’a dönecek olan yıldız oyuncu, bundan dolayı takımının Sivasspor’la birlikte Kayserispor sınavlarını da kaçıracak.

Kulüpten açıklama geldi...

Siyah-Beyazlılar, Aboubakar’ın ardından bir diğer önemli oyuncusu Josef de Souza’dan da yarınki Sivasspor mücadelesinde yararlanamayacak. Konuyla ilgili olarak dün kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın

Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun da 2 maçı kaçırması bekleniyor.