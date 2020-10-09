Süper Lig’de geçen sezonun kadrosunda köklü bir değişikliğe imza atan Kara Kartal’da tam 10 oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Bu isimlerden 7’si; Loris Karius, Victor Ruiz, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng gibi yabancı oyunculardan oluşmuştu. Bu isimlerin yerini; Francisco Montero, Welinton, Fabrice N’Sakala, Valentin Rosier, Josef de Souza, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’la dolduran Beşiktaş’ta kiralıktan dönen; Mirin, Hasic ve Larin’le beraber yabancı kotası adeta taşmıştı! Teknik ekip ve yönetimin ortak kararıyla; Mirin, Douglas ve Lens’i kadro dışı bırakan ve bu 3 ismin lisansını çıkarmayan Siyah-Beyazlılar, Ghezzal transferi sonrasında kadrosundaki yabancı sayısını 14’e indirebilmek için ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’u da feda etti.

Tüm maçlarda banko oynadı

TFF’ye önceki gece gönderdiği listede tecrübeli futbolcuya yer vermeyen Kara Kartal’da, neden bu ismin seçildiği ortaya çıktı. Beşiktaş’ın bu sezon oynadığı 6 maçın hepsine ilk 11’de başlayıp 443 dakika sahada kalarak takımının hücum hattında en fazla görev alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımında banko oyuncu olmasına rağmen, ‘maaş’ detayına takıldı. Teknik ekibin, Ocak ayına kadar lisansının askıya alınması için ilk olarak Ajdin Hasic’i önerdiği ancak taraftarın sosyal medyadaki tepkisi sonrasında N’Koudou’nun gündeme geldiği bildirildi. Ama 2.2 milyon Euro maaşı bulunan Fransız oyuncuyla 1.2 milyon Euro kazanan ABD’li arasında 1 milyon Euro’luk ücret farkı sebebiyle Boyd kurban edildiği kaydedildi.



