Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, karantinadan çıktıktan sonra oyuncularla görüşmelere başlayacak. Beşiktaş’ta yönetim, gelecek sezonun kadro planlamasına başlamış durumda.

Cuma günü karantina süreci sona erecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi, evinde olduğu bu süre zarfında ekibiyle telekonferans yoluyla çalışmalarını sürdürüyor. Çebi’nin karantina süreci sonrasındaki ilk hamlesi, sözleşmesi bitecek oyuncularla temasa geçmek olacak.





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Bu doğrultuda ilk görüşülecek isimler Gökhan Gönül ve Caner Erkin. Yeni sezonda maaş ortalamasını düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, iki tecrübeli isme mevcut kontratlarından daha düşük ücret teklif edecek. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek bir diğer isim ise Atiba Hutchinson. 37 yaşındaki futbolcu ile de masaya oturması beklenen yönetimin, Atiba'yla 1 yıllık yeni kontrat imzalaması bekleniyor.

Douglas ile yollar ayrılıyor

Bu arada siyah beyazlılar, sakatlıktan dönen ve 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı sağ bek Douglas’tan kendisine takım bulmasını istedi. Geldiği günden beri istenilen performansı ortaya koyamayan ve sakatlıklarla boğuşan 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda takımda düşünülmüyor.

TRT Spor







