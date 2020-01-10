Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin dün gerçekleşen genel kurulunda deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Genel kurula katılanlar, şirketin 01.06.2018 - 31.05.2019 dönemiyle ilgili olarak 305 milyon 711 bin 408 TL tutarındaki zarar nedeniyle eski başkan Fikret Orman yönetimini oy birliğiyle ibra etmedi. Toplantı sonundaki tutanaklara mevcut yönetimin dava açması gerektiği de yazıldı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeni yönetim kurulu ve yönetim şeklinin de değiştiği toplantıda, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi’nin, eski başkan Fikret Orman’a dava açması konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı. Tamamen belge ve bilgiye dayalı bir şekilde kamuoyunu aydınlatmak isteyen siyah-beyazlı yönetim kurulu, bir süre önce özel bir denetleme firmasıyla anlaşmış ve söz konusu dönemin incelenmesi için talimat vermişti.

Dava açması gündemde olan Beşiktaş Yönetimi gibi, bu karara karşı dava açma hakkı bulunan Fikret Orman’ın da yargıya gidebileceği bildirildi. 2020’nin ilk günlerinden itibaren geçerli olmak üzere kendilerine iki senelik planlama yapan Beşiktaş Yönetimi, bir sonraki sezonun takım bütçe planlamasını da masaya yatıracak.

Yeni yönetim şekliyle artık tek imza yerine çift imzayı getiren ve oy birliği olmadan hiçbir kararı geçirmeyecek olan siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde bankalarla ile görüşerek, mevcut yapılandırmayı daha uzun sürelere yaymaya çalışacak.

Fikret Orman Milliyet’e konuştu: Çok ayıp ettiler

Beşiktaş Kulübü’nde yaklaşık 7.5 yıl başkanlık görevini üstlenen Fikret Orman, Futbol AŞ genel kurulunda ibra edilmemesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Bir süredir ABD’de bulunan Orman, kulüpte yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu aktardı.

Fikret Orman, “Aslında Türkiye’ye ay sonu dönmeyi düşünüyordum ancak ibra konusu nedeniyle 22-23 Ocak gibi gelmeyi planlıyorum. Yaşananlar çok ayıp. Açıkçası çok üzüldüm. Ağabey dediğim, hatta bana bir şey olsa ailemi bile emanet edebilecek kadar kendime yakın gördüğüm bir insanın yaptığı bu ibra işi beni çok üzdü. İstanbul’a dönünce geniş bir basın toplantısı düzenlemeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Şirketlerinin işleri için ABD’de bulunan Fikret Orman’ın gerçekleştireceği toplantıda, 1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2019 döneminin yanı sıra Vodafone Park başta olmak üzere kulüpteki tüm harcamalarla ilgili kapsamlı bir bilgilendirmede bulunacağı vurgulandı. (Milliyet)