Beşiktaş’ta teknik adamlık koltuğuna 20. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla beraber oturan Sergen Yalçın, 8 maçlık periyotta ikinci kez sahadan üzgün ayrıldı. Sergen hocanın yönetiminde; Rize, Gaziantep, Alanya ve Ankaragücü müsabakalarını kayıpsız geçen; Trabzonspor ile Galatasaray kapışmalarında da puanlarını rakipleriyle paylaşan Kartal, 22. haftadaki Başakşehir maçının ardından ikinci yenilgisini dün Antalyaspor karşısında aldı. Pandemi sürecinde kısıtlamaların gevşetilmesi sonrasında kaldığı yerden oyuncularını 8 haftalık periyoda hazırlamaya çalışan Yalçın, 24 puanlık planlamasında ilk firesini birinci mücadelede verdi.

Burak, imdada yetişiyor

Vodafone Park’taki Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısında peş peşe gelen Antalyaspor gollerinin ardından büyük üzüntü yaşayan Sergen Yalçın, ikinci yarıda oyuna N’Koudou, Ljajic, Lens ve Umut gibi isimleri aldı. Bu oyuncular, takıma hareket kazandırsa da puan için yeterli olmadı. Adem Ljajic, farkı 1’e indirse de karşılaşma 2-1’lik skorla sona erdi. Sergen Yalçın, sıradaki maçtan itibaren; Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz gibi oyuncuların takıma dönmesiyle kazanmaya Denizlispor mücadelesiyle başlamayı planlıyor.







