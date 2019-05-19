Süper Lig’de Trabzonspor, Beşiktaş’ı mağlup etti ve ligde önümüzdeki hafta oynanacak son hafta maçları öncesi heyecan da doruğa çıktı. Sıralamada Avrupa kupalarına gidecek ilk 5’teki takımlar henüz kesinleşmezken, Bordo- Mavililer dün akşam sahasında Siyah-Beyazlılar’ı 2-1 mağlup etti ve gözünü üçüncülüğe dikti. Daha önce Trabzonspor’u yenip, Galatasaray- Başakşehir maçında kimin puan kaybedeceğinin planlarını yaparak Şampiyonlar Ligi potasına girmek yani ikinci olmak isteyen Kartal için hesaplar iyice karıştı. İkincilik iddiasını dünkü yenilgiyle matematiksel olarak yitiren ve 62 puanda kalan Siyah- Beyazlılar, onları deviren teknik direktör Ünal Karaman’ın öğrencilerini iyice havaya soktu.

Berabere bile kalsa...

Puanını 60’a çıkaran Karadeniz temsilcisi, önümüzdeki hafta deplasmanda Rizespor’u yener ve ikili averajda üstün olduğu Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa ile berabere kalırsa, üçüncülüğü kaparak Avrupa Ligi gruplarına direkt gitme fırsatını yakalayacak. Aksi durumda üçüncülük Kartal’ın ellerinde kalacak.

Kral golü unuttu

İkinci yarıda Beşiktaş’a gelen ve Siyah-Beyazlılar’a adeta hayat veren Burak Yılmaz, Süper Lig’de üst üste 6 maçta da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Harika bir form grafiği yakalayan Burak, Galatasaray derbisinin ardından Alanyaspor karşılaşmasında da susmuştu. Yıldız futbolcu, suskunluğunu bozmak için çıktığı eski takımı Trabzonspor’a karşı bulduğu birkaç net fırsattan yararlanamadı ve 90 dakikayı yine golsüz kapattı. 33 yaşındaki oyuncu, buna rağmen forma giydiği 15 lig maçında attığı 11 golle Kartal’ın en golcü oyuncusu olma özelliğini sürdürdü. Bu arada tecrübeli oyuncu, zaman zaman ev sahibi ekibin seyircisinin protestolarına da maruz kaldı.