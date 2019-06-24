Yeni sezon için teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş’ta transfer stratejisi şu ana kadar uygulanamadı. Yönetim ilk olarak gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Quaresma, Lens, Medel, Roco ve Mirin’i elden çıkarıp elde edilecek gelirle yeni transferlere kaynak oluşturmak niyetindeydi. Ancak gözden çıkarılanlara değil, takımda kalması istenen isimlere teklifler yağıyor. Abdullah Avcı’nın “gönderilmesin” şeklinde rapor verdiği Vida, Burak Yılmaz, Dorukan, Güven Yalçın için kulübe tekliflerin yağması hesapları karıştırdı.

Dorukhan 15 milyon euro

Ancak gelen teklifler çok cazip olmadıkça satışa izin verilmeyecek. Burak Yılmaz için 2 milyon avroluk teklifi düşünülmedi bile... Udinese, Dorukhan için 7 milyon avro önermiş ancak teklif kabul edilmemişti. İtalyan devi Milan’ın da millî oyuncu için devreye girdiği biliniyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’un da radarına giren Dorukhan için yönetim 15 milyon avroluk teklif bekliyor. Öte yandan Güven Yalçın için Bundesliga ekiplerinin devrede olduğu bilinirken, Fransız ve İtalyan kulüplerin istediği Vida için ise yönetim en az 10 milyon avroluk teklif bekliyor.

Kaynak: Türkiye