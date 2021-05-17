Süper Lig’de önceki akşam 42. hafta mücadelesinde Göztepe’yi 2-1’lik skorla devirerek şampiyonluğa ulaşan Siyah-Beyazlılar, gözünü yarın akşam Antalyaspor’la Tü rkiye Kupası’n da oynayacakları final mücadelesine çevirdi. Önceki akşam Domagoj Vida ve Rachid Ghezzal’in sayılarıyla mutlu sona ulaşan takım, bugün İzmir’de çalışmalara başlayıp dev finale tek idmanla hazırlanacak.

Söz verdiler...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kararıyla dünü izinli geçiren futbolcular, konakladıkları otelde bol bol eğlendi ve sevinçlerini doyasıya yaşadı. Sezonu çifte kupayla kapatmak için birbirlerine söz veren Siyah-Beyazlılar, Gürsel Aksel Stadı’nda 4 gün içinde 2 kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

‘19 Mayıs’ta kaldıracağız’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk kupasını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda almak istediklerini söyledi. Başkan Çebi, takımın İzmir’de kamp için bulunduğu otelde dün yaptığı açıklamada, “Futbol Federasyonu’yla, Spor Bakanlığı’yla görüşeceğiz. Şampiyonluk kupamızı stadımızda 19 Mayıs’ta saat 19.03’te almak istiyoruz” dedi. Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde yine İzmir’de yarın Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek Siyah-Beyazlılar’da Başkan Çebi, sezonu çifte kupayla kapatmak istediklerini dile getirdi.







