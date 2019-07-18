Beşiktaş’ta hedef altın yetenek Kerim Alıcı!

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda bek bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine, Altınordu’nun genç oyuncusu Kerim Alıcı’yı aldığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki sağ bek için 1. Lig ekibi Altınordu’yla pazarlıklara başlayan yönetimin, Abdullah Avcı’nın bu oyuncu konusunda ısrarcı olması sebebiyle girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Kara Kartal’ın bu transfer için 1 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu ve ek olarak sonraki satışından pay teklif ettiği öğrenildi. Tarafların genç oyuncu konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kulübün iznini bekliyor

Geçen sezon 1. Lig’de Altınordu formasıyla 30 karşılaşmaya çıkan Kerim Alıcı, rakip fileleri 3 kez sarsmıştı. Altınordu’yla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncunun, kariyerinde önemli bir adım atmak için kulübünün kendisine gidiş iznini vermesini beklediği ifade edildi.

Mert Yılmaz da listede!

Siyah- Beyazlılar, sağ bek transferi konusunda Kerim Alıcı’ya ek olarak bir diğer genç yeteneğin peşinde... Kara Kartal’ın, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’in genç takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Mert Yılmaz’ı da takip ettiği bildirildi. Geçen sezon Bayern Münih 2’de 27 maçta forma giyen Mert, 1 de gol attı. Mert Yılmaz’ın Alman ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.