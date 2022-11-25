Beşiktaş , FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ’e verilen arada hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Minyatür kale maç sonrası antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.